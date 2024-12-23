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Кирин Леон Афонасьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Кирин Леон Афонасьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1862
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
41
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 105
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 41
01 | Кирин Леон Афонасьевич: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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