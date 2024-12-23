Фомина Матрона Сергеевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Фомина Матрона Сергеевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 55
- Год рождения вычисленный
- 1842
- Родственная связь
- мать [1]
- Номер семьи
- 39
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Суйская (Токарева, Карача)
- Место события
- д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 101
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 39
01 | Фомин Сосипатр Никифорович: 23 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Федосья Исаевна: 24 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Максим Сосипатрович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Варвара Сосипатровна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Фомина Матрона Сергеевна: 55 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
06 | Фомина Анна Никифоровна: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [5]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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