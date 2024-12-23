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Фомина Варвара Сосипатровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомина Варвара Сосипатровна
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1895
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
39
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 101
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 39
01 | Фомин Сосипатр Никифорович: 23 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Федосья Исаевна: 24 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Максим Сосипатрович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Варвара Сосипатровна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Фомина Матрона Сергеевна: 55 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
06 | Фомина Анна Никифоровна: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [5]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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