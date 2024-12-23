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Цепкова Меланья Петровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Цепкова Меланья Петровна
Пол
муж
Возраст (лет)
51
Год рождения вычисленный
1846
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
38
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 98
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 38
01 | Цепков Ефим Иванович: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Цепкова Меланья Петровна: 51 год | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Цепкова Марья Ефимовна: 26 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Цепкова Пелагия Игнатьевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
05 | Цепкова Маремьяна Несторовна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Цепков Ефрем Андреевич: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Цепков Александр Ефимович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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