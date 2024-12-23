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Соловьев Лука Федорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Соловьев Лука Федорович
Пол
муж
Возраст (лет)
60
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
37
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 96
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 37
01 | Соловьев Лука Федорович: 60 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Соловьева Хиония Петровна: 50 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Соловьев Иван Лукич: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Соловьева Екатерина Ксенофонтовна: 20 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Соловьева Елизавета Ивановна: , 5 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Соловьева Александра Лукинична: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Соловьева Ульяна Лукинична: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Ермаков Василий Васильевич: 50 лет | Крестьяне из временнообязанных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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