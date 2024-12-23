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Бизин Семен Владимирович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бизин Семен Владимирович
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1867
Родственная связь
свояк [1]
Номер семьи
36
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 94
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 36
01 | Худяев Димитрий Леонтьевич: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Худяева Федосья Григорьевна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Худяев Василий Димитриевич: 33 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Худяев Ефим Димитриевич: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Худяева Ульяна Димитриевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Худяев Тимофей Димитриевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Бизин Семен Владимирович: 30 лет | Крестьяне из государственных - свояк [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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