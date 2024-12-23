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Цапков Иван Федорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Цапков Иван Федорович
Пол
муж
Возраст (лет)
74
Год рождения вычисленный
1823
Родственная связь
отец [1]
Номер семьи
35
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 92
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 35
01 | Цапков Семен Иванович: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Цапкова Ольга Алексеевна: 24 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Цапков Иван Федорович: 74 года | Крестьяне из государственных - отец [1]
04 | Цапкова Федосья Тимофеевна: 82 года | Крестьяне из государственных - мать [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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