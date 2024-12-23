Токарева Аграфена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарева Аграфена Васильевна

Токарева Аграфена Васильевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Токарева Аграфена Васильевна
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
33
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 88
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 33
01 | Токарев Степан Саватиевич: 57 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Токарева Федора Васильевна: 57 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Токарев Василий Степанович: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Токарева Акулина Тарасовна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Токарева Аграфена Васильевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Токарева Таисия Васильевна: , 4 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.