Токарева Федора Васильевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Токарева Федора Васильевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 57
- Год рождения вычисленный
- 1840
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 33
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Суйская (Токарева, Карача)
- Место события
- д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 88
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 33
01 | Токарев Степан Саватиевич: 57 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Токарева Федора Васильевна: 57 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Токарев Василий Степанович: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Токарева Акулина Тарасовна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Токарева Аграфена Васильевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Токарева Таисия Васильевна: , 4 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [3]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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