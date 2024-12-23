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Токарев Федор Саватиевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Токарев Федор Саватиевич
Пол
муж
Возраст (лет)
62
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
призреваемый
Номер семьи
31
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 84
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 31
01 | Токарев Максим Егорович: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Токарева Фекла Тимофеевна: 44 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Токарев Михаил Максимович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Токарева Евдокия Дементьевна: 65 лет | Крестьяне из государственных - мачеха [1]
05 | Токарев Федор Саватиевич: 62 года | Крестьяне из государственных - призреваемый
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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