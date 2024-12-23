Токарев Ефим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарев Ефим Александрович

Токарев Ефим Александрович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Токарев Ефим Александрович
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1879
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
30
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 82
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 30
01 | Токарев Александр Николаевич: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Токарева Марья Семеновна: 50 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Токарев Ефим Александрович: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Токарев Егор Александрович: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Токарев Иван Александрович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Чижов Ефим Александрович: 60 лет | Крестьяне из государственных - дядя [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.