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Токарева Неонила Антиповна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Токарева Неонила Антиповна
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1892
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
29
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 80
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 29
01 | Токарев Антип Евдокимович: 26 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Токарева Марья Ивановна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Токарев Аврам Антипович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Токарева Неонила Антиповна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Токарева Ефимия Антиповна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Токарева Авдотья Антиповна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Токарева Домна Федоровна: 51 год | Крестьяне из государственных - мать [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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