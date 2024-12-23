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Петелин Артемий Федорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Петелин Артемий Федорович
Пол
муж
Возраст (лет)
67
Год рождения вычисленный
1830
Родственная связь
отец [1]
Номер семьи
28
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 78
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 28
01 | Петелин Егор Артемиевич: 22 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Парасковья Никитична: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петелин Александр Егорович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Петелин Максим Егорович: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Петелин Артемий Федорович: 67 лет | Крестьяне из государственных - отец [1]
06 | Петелина Матрона Павловна: 57 лет | Крестьяне из государственных - жена [5]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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