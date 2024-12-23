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Токарева Ефимья Ульяновна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Токарева Ефимья Ульяновна
Пол
муж
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1847
Родственная связь
хозяйка
Номер семьи
26
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 73
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 26
01 | Токарева Ефимья Ульяновна: 50 лет | Крестьяне из государственных - хозяйка
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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