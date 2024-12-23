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Токарев Прокопий Матвеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Токарев Прокопий Матвеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1882
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
25
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 71
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 25
01 | Токарев Матвей Никифорович: 57 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Токарева Анна Патракиевна: 56 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Токарев Михаил Матвеевич: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Токарев Иван Матвеевич: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Токарева Наталья Васильевна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Токарева Неонила Матвеевна: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Токарев Прокопий Матвеевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Токарева Ефимия Матвеевна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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