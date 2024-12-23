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Шишкина Парасковья Павловна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Шишкина Парасковья Павловна
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
24
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 68
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 24
01 | Шишкин Павел Семенович: 42 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Шишкина Александра Ивановна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Шишкин Виктор Павлович: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Шишкин Михаил Павлович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Шишкина Парасковья Павловна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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