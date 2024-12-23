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Токарев Семен Андреевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Токарев Семен Андреевич
Пол
муж
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1870
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
23
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 66
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 23
01 | Токарев Семен Андреевич: 27 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Токарева Наталья Константиновна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Шишкин Семен Ефимович: 60 лет | Крестьяне из государственных - призреваемый
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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