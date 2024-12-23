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Токарева Авдотья Осиповна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Токарева Авдотья Осиповна
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1887
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
22
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 62
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 22
01 | Токарев Николай Артемиевич: 65 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Токарева Ефимия Кодратиевна: 62 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Токарев Осип Николаевич: 38 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Токарева Аграфена Ивановна: 34 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Токарев Родион Осипович: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Токарева Авдотья Осиповна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Токарева Антонида Осиповна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
08 | Токарева Анна Осиповна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Токарев Петр Осипович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
10 | Токарев Сергей Осипович: , 5 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [3]
11 | Попова Афанасия Фирсовна: 30 лет | Крестьяне из государственных - работница
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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