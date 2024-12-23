Токарев Осип Николаевич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Токарев Осип Николаевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1859
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 22
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Суйская (Токарева, Карача)
- Место события
- д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 62
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 22
01 | Токарев Николай Артемиевич: 65 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Токарева Ефимия Кодратиевна: 62 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Токарев Осип Николаевич: 38 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Токарева Аграфена Ивановна: 34 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Токарев Родион Осипович: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Токарева Авдотья Осиповна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Токарева Антонида Осиповна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
08 | Токарева Анна Осиповна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Токарев Петр Осипович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
10 | Токарев Сергей Осипович: , 5 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [3]
11 | Попова Афанасия Фирсовна: 30 лет | Крестьяне из государственных - работница
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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