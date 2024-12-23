Токарева Фекла Федоровна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Токарева Фекла Федоровна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1881
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 21
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Суйская (Токарева, Карача)
- Место события
- д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 58
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 21
01 | Токарев Федор Никифорович: 49 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Токарева Марина Васильевна: 53 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Токарев Степан Федорович: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Токарева Аксинья Терентьевна: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Токарева Меланья Степановна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Токарева Федора Степановна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [2]
07 | Токарев Илья Степанович: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [2]
08 | Токарева Фекла Федоровна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Токарев Михаил Федорович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Токарев Леонтий Федорович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
11 | Копотилова Авдотья Никитина: 11 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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