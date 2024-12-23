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Токарев Илья Степанович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Токарев Илья Степанович
Пол
муж
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
21
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 58
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 21
01 | Токарев Федор Никифорович: 49 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Токарева Марина Васильевна: 53 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Токарев Степан Федорович: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Токарева Аксинья Терентьевна: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Токарева Меланья Степановна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Токарева Федора Степановна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [2]
07 | Токарев Илья Степанович: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [2]
08 | Токарева Фекла Федоровна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Токарев Михаил Федорович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Токарев Леонтий Федорович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
11 | Копотилова Авдотья Никитина: 11 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
Комментарий наборщика
Указано, что ребёнок № 2, но скорее всего № 4
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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