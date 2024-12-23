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Шишкина Улита Тимофеевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Шишкина Улита Тимофеевна
Пол
муж
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
19
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 53
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 19
01 | Шишкин Осип Ефимович: 55 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Шишкина Улита Тимофеевна: 52 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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