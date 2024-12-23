Цепков Димитрий Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦепков Димитрий Архипович

Цепков Димитрий Архипович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Цепков Димитрий Архипович
Пол
муж
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1885
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
18
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 50
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 18
01 | Цепков Архип Иванович: 37 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Цепкова Анна Федоровна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Цепков Василий Архипович: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Цепков Димитрий Архипович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.