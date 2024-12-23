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Фомин Сергей Ефимович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомин Сергей Ефимович
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1882
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
17
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 48
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 17
01 | Фомин Сергей Ефимович: 15 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Наталья Николаевна: 51 год | Крестьяне из государственных - мать [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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