Кравченко Димитрий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Димитрий Тимофеевич

Кравченко Димитрий Тимофеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Кравченко Димитрий Тимофеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1878
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
16
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 46
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 16
01 | Кравченко Тимофей Гаврилович: 50 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Кравченко Федосья Григорьевна: 46 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Кравченко Мефодий Тимофеевич: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Кравченко Авдотья Яковлевна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Кравченко Христина Мефодиевна: , 9 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Кравченко Димитрий Тимофеевич: 19 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Кравченко Парасковья Тимофеевна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Охотин Константин Михайлович: 43 года | Крестьяне из государственных - квартирант
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.