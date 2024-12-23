Кравченко Христина Мефодиевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Кравченко Христина Мефодиевна
- Пол
- муж
- Возраст (месяцев)
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1896
- Родственная связь
- дочь [3]
- Номер семьи
- 16
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Суйская (Токарева, Карача)
- Место события
- д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 46
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 16
01 | Кравченко Тимофей Гаврилович: 50 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Кравченко Федосья Григорьевна: 46 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Кравченко Мефодий Тимофеевич: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Кравченко Авдотья Яковлевна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Кравченко Христина Мефодиевна: , 9 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Кравченко Димитрий Тимофеевич: 19 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Кравченко Парасковья Тимофеевна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Охотин Константин Михайлович: 43 года | Крестьяне из государственных - квартирант
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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