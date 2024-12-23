Токарев Егор Никанорович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Токарев Егор Никанорович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1884
- Родственная связь
- брат [1]
- Номер семьи
- 15
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Суйская (Токарева, Карача)
- Место события
- д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 43
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 15
01 | Токарев Прокопий Никанорович: 21 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Токарева Лукерья Тимофеевна: 49 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
03 | Токарева Марфа Никаноровна: 23 года | Крестьяне из государственных - сестра [1]
04 | Токарев Матвей Никанорович: 19 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
05 | Токарев Антон Никанорович: 15 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
06 | Токарев Егор Никанорович: 13 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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