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Токарев Антон Никанорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Токарев Антон Никанорович
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1882
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
15
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 43
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 15
01 | Токарев Прокопий Никанорович: 21 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Токарева Лукерья Тимофеевна: 49 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
03 | Токарева Марфа Никаноровна: 23 года | Крестьяне из государственных - сестра [1]
04 | Токарев Матвей Никанорович: 19 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
05 | Токарев Антон Никанорович: 15 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
06 | Токарев Егор Никанорович: 13 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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