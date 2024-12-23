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Токарева Вера Тимофеевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Токарева Вера Тимофеевна
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
дочь [4]
Номер семьи
13
Номер в семье
10
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 38
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 13
01 | Токарев Григорий Андреевич: 52 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Токарева Александра Стефановна: 55 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Токарева Пелагия Ефимовна: 85 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
04 | Токарев Тимофей Егорович: 43 года | Крестьяне из государственных - зять [1]
05 | Токарева Ульяна Григорьевна: 32 года | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Токарева Степанида Тимофеевна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [4]
07 | Токарев Ефим Тимофеевич: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [4]
08 | Токарева Ефимия Тимофеевна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [4]
09 | Токарева Анна Тимофеевна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [4]
10 | Токарева Вера Тимофеевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [4]
11 | Токарева Анастасия Тимофеевна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [4]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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