Токарева Ульяна Григорьевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Токарева Ульяна Григорьевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1865
- Родственная связь
- жена [4]
- Номер семьи
- 13
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Суйская (Токарева, Карача)
- Место события
- д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 38
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 13
01 | Токарев Григорий Андреевич: 52 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Токарева Александра Стефановна: 55 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Токарева Пелагия Ефимовна: 85 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
04 | Токарев Тимофей Егорович: 43 года | Крестьяне из государственных - зять [1]
05 | Токарева Ульяна Григорьевна: 32 года | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Токарева Степанида Тимофеевна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [4]
07 | Токарев Ефим Тимофеевич: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [4]
08 | Токарева Ефимия Тимофеевна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [4]
09 | Токарева Анна Тимофеевна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [4]
10 | Токарева Вера Тимофеевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [4]
11 | Токарева Анастасия Тимофеевна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [4]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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