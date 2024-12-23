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Фомина Вера Алексеевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомина Вера Алексеевна
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1886
Родственная связь
внучка [1]
Номер семьи
12
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 36
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 12
01 | Фомин Петр Поликарпович: 68 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Глафира Федотовна: 79 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомина Вера Алексеевна: 11 лет | Крестьяне из государственных - внучка [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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