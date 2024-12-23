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Фомин Михаил Григорьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомин Михаил Григорьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1876
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
11
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 34
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 11
01 | Фомин Григорий Максимович: 44 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Афанасья Николаевна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Михаил Григорьевич: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Василисса Григорьевна: 17 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Фомин Федор Григорьевич: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Фомин Гаврил Григорьевич: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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