Попова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Анна Алексеевна

Попова Анна Алексеевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Попова Анна Алексеевна
Пол
муж
Возраст (лет)
56
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
10
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 32
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 10
01 | Попов Николай Карпович: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Попова Анна Алексеевна: 56 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомина Фекла Андреевна: 17 лет | Крестьяне из государственных - работница
04 | Загваздин Тимофей Данилович: 18 лет | Крестьяне из государственных - работник
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.