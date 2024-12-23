Фомин Александр Иванович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Фомин Александр Иванович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1896
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 8
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Суйская (Токарева, Карача)
- Место события
- д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 26
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 8
01 | Фомин Иван Петрович: 51 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Настасья Ивановна: 54 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Иван Иванович: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Парасковья Андреевна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Фомин Федор Иванович: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Фомин Александр Иванович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Фомин Евстафий Иванович: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Фомина Авдотья Ивановна: 21 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Фомин Василий Иванович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Фомина Лукерья Ивановна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Фомин Михаил Иванович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
12 | Фомина Анисья Филипповна: 83 года | Крестьяне из государственных - мать [1]
13 | Половодов Савелий Иванович: 30 лет | Крестьяне из государственных - работник
14 | Ермаков Василий Васильевич: 50 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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