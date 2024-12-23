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Фомина Настасья Ивановна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомина Настасья Ивановна
Пол
муж
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
8
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 8
01 | Фомин Иван Петрович: 51 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Настасья Ивановна: 54 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Иван Иванович: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Парасковья Андреевна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Фомин Федор Иванович: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Фомин Александр Иванович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Фомин Евстафий Иванович: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Фомина Авдотья Ивановна: 21 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Фомин Василий Иванович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Фомина Лукерья Ивановна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Фомин Михаил Иванович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
12 | Фомина Анисья Филипповна: 83 года | Крестьяне из государственных - мать [1]
13 | Половодов Савелий Иванович: 30 лет | Крестьяне из государственных - работник
14 | Ермаков Василий Васильевич: 50 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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