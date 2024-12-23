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Плясовских Степан Игнатьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Степан Игнатьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1867
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
7
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 22
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 7
01 | Плясовских Игнатий Осипович: 53 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Анна Карповна: 52 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Степан Игнатьевич: 30 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Марина Матфеевна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Плясовских Василий Степанович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Плясовских Егор Игнатьевич: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Плясовских Анна Федоровна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [6]
08 | Плясовских Вера Игнатьевна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Плясовских Григорий Игнатьевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Плясовских Иван Игнатьевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
11 | Плясовских Федор Степанович: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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