Плясовских Игнатий Осипович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Плясовских Игнатий Осипович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 53
- Год рождения вычисленный
- 1844
- Родственная связь
- хозяин
- Номер семьи
- 7
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Суйская (Токарева, Карача)
- Место события
- д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 22
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 7
01 | Плясовских Игнатий Осипович: 53 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Анна Карповна: 52 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Степан Игнатьевич: 30 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Марина Матфеевна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Плясовских Василий Степанович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Плясовских Егор Игнатьевич: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Плясовских Анна Федоровна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [6]
08 | Плясовских Вера Игнатьевна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Плясовских Григорий Игнатьевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Плясовских Иван Игнатьевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
11 | Плясовских Федор Степанович: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - сын [3]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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