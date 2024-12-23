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Токарев Никифор Андреевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Токарев Никифор Андреевич
Пол
муж
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1878
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
6
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 20
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 6
01 | Токарев Андрей Никифорович: 46 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Токарева Настасья Семеновна: 39 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Токарева Настасья Андреевна: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Токарев Никифор Андреевич: 19 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Токарева Авдотья Андреевна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Токарев Сергей Андреевич: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Токарева Марья Андреевна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Токарева Федора Андреевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Токарев Петр Андреевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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