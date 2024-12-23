Попова Ефросинья Федоровна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Попова Ефросинья Федоровна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 47
- Год рождения вычисленный
- 1850
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 4
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Суйская (Токарева, Карача)
- Место события
- д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 16
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 4
01 | Токарев Аггей Павлович: 33 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Попова Ефросинья Федоровна: 47 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
02 | Токарева Авдотья Трофимовна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Попов Еким Ефимович: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
03 | Токарев Андрей Аггеевич: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Попов Иван Ефимович: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Токарева Матрона Аггеевна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Попов Степан Ефимович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Токарев Павел Аггеевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Попова Параскева Ефимовна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Токарева Пелагия Аггеевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Попов Козьма Ефимович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Токарев Григорий Аггеевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Попов Адриан Ефимович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Токарева Соломия Димитриевна: 65 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
09 | Токарев Влас Павлович: 30 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
10 | Токарева Марфа Онисимовна: 21 год | Крестьяне из государственных - жена [9]
11 | Токарев Яков Власович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [9]
12 | Токарев Лаврентий Павлович: 22 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
13 | Токарева Екатерина Игнатьевна: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [12]
14 | Токарев Игнатий Лаврентьевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [12]
15 | Кирен Леонтий Афанасьевич: 35 лет | Крестьяне из государственных - работник
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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