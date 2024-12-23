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Токарева Матрона Аггеевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Токарева Матрона Аггеевна
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1887
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
4
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 14
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 4
01 | Токарев Аггей Павлович: 33 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Попова Ефросинья Федоровна: 47 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
02 | Токарева Авдотья Трофимовна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Попов Еким Ефимович: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
03 | Токарев Андрей Аггеевич: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Попов Иван Ефимович: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Токарева Матрона Аггеевна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Попов Степан Ефимович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Токарев Павел Аггеевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Попова Параскева Ефимовна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Токарева Пелагия Аггеевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Попов Козьма Ефимович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Токарев Григорий Аггеевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Попов Адриан Ефимович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Токарева Соломия Димитриевна: 65 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
09 | Токарев Влас Павлович: 30 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
10 | Токарева Марфа Онисимовна: 21 год | Крестьяне из государственных - жена [9]
11 | Токарев Яков Власович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [9]
12 | Токарев Лаврентий Павлович: 22 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
13 | Токарева Екатерина Игнатьевна: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [12]
14 | Токарев Игнатий Лаврентьевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [12]
15 | Кирен Леонтий Афанасьевич: 35 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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