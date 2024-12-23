Токарев Павел Семенович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Токарев Павел Семенович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1889
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 3
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Суйская (Токарева, Карача)
- Место события
- д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 12
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 3
01 | Токарев Демьян Григорьевич: 44 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Токарева Макрида Петровна: 44 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Токарев Семен Григорьевич: 42 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
04 | Токарева Аксинья Андреевна: 32 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Токарев Михаил Семенович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Токарев Павел Семенович: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Токарев Петр Семенович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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