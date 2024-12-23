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Токарев Демьян Григорьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Токарев Демьян Григорьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
44
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
3
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 12
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 3
01 | Токарев Демьян Григорьевич: 44 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Токарева Макрида Петровна: 44 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Токарев Семен Григорьевич: 42 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
04 | Токарева Аксинья Андреевна: 32 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Токарев Михаил Семенович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Токарев Павел Семенович: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Токарев Петр Семенович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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