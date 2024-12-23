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Токарев Максим Миронович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Токарев Максим Миронович
Пол
муж
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1884
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
2
Номер в семье
11
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 10
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 2
01 | Токарев Мирон Иванович: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Токарева Федосья Фирсовна: 39 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Токарев Михаил Миронович: 35 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Токарева Александра Николаевна: 34 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Токарев Павел Михайлович: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Токарева Анна Михайловна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Токарев Димитрий Михайлович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Токарев Козьма Миронович: 28 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Токарева Матрона Ефимовна: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [8]
10 | Токарева Вера Мироновна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Токарев Максим Миронович: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
12 | Токарева Фекла Мироновна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
13 | Токарев Иван Миронович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
14 | Токарева Настасья Мироновна: , 9 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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