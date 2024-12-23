Токарева Анна Михайловна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Токарева Анна Михайловна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1894
- Родственная связь
- дочь [3]
- Номер семьи
- 2
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Суйская (Токарева, Карача)
- Место события
- д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 8
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 2
01 | Токарев Мирон Иванович: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Токарева Федосья Фирсовна: 39 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Токарев Михаил Миронович: 35 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Токарева Александра Николаевна: 34 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Токарев Павел Михайлович: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Токарева Анна Михайловна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Токарев Димитрий Михайлович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Токарев Козьма Миронович: 28 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Токарева Матрона Ефимовна: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [8]
10 | Токарева Вера Мироновна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Токарев Максим Миронович: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
12 | Токарева Фекла Мироновна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
13 | Токарев Иван Миронович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
14 | Токарева Настасья Мироновна: , 9 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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