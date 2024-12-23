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Фомин Григорий Федорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомин Григорий Федорович
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1869
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
1
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 1
01 | Фомин Федор Максимович: 53 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Дарья Ивановна: 60 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Григорий Федорович: 28 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Ефросинья Тимофеевна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Фомина Серафима Григорьевна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Фомин Яков Григорьевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Фомин Захар Федорович: 27 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Фомин Димитрий Федорович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Фомина Аксинья Мироновна: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [8]
10 | Фомин Константин Федорович: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
11 | Одинцова Наталья Димитриевна: 11 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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