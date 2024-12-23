Фомин Григорий Федорович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Фомин Григорий Федорович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1869
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 1
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Суйская (Токарева, Карача)
- Место события
- д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 4
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 1
01 | Фомин Федор Максимович: 53 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Дарья Ивановна: 60 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Григорий Федорович: 28 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Ефросинья Тимофеевна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Фомина Серафима Григорьевна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Фомин Яков Григорьевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Фомин Захар Федорович: 27 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Фомин Димитрий Федорович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Фомина Аксинья Мироновна: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [8]
10 | Фомин Константин Федорович: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
11 | Одинцова Наталья Димитриевна: 11 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.