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Ляпина Ксения Ивановна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Ляпина Ксения Ивановна
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
21
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 46
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 21
01 | Ляпин Иван Емельянович: 33 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Ляпина Федосья Кузьминична: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Ляпина Ксения Ивановна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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