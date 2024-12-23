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Сидоров Трофим Алексеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Сидоров Трофим Алексеевич
Пол
муж
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
16
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 36
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 16
01 | Сидоров Трофим Алексеевич: | Крестьяне из государственных - хозяин
Примечание: Сведений при Загваздинском волостном правлении не имеется
Дополнительная информация в записи
Сведений при Загваздинском волостном правлении не имеется
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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