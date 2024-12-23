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Рыбьяков Алексей Савельевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Рыбьяков Алексей Савельевич
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1888
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
15
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 34
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 15
01 | Рыбьяков Савелий Прокопьевич: 65 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Марина Ивановна: 38 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьяков Алексей Савельевич: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Рыбьякова Александра Савельевна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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