Рыбьяков Савелий Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбьяков Савелий Прокопьевич

Рыбьяков Савелий Прокопьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Рыбьяков Савелий Прокопьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
65
Год рождения вычисленный
1832
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
15
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 34
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 15
01 | Рыбьяков Савелий Прокопьевич: 65 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Марина Ивановна: 38 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьяков Алексей Савельевич: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Рыбьякова Александра Савельевна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.