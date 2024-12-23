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Свинкин Патап Петрович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Свинкин Патап Петрович
Пол
муж
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1859
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
14
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 32
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 14
01 | Свинкин Патап Петрович: 38 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Свинкина Агафья Терентьевна: 37 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Свинкин Андрей Патапович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Свинкин Егор Патапович: , 8 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Свинкина Марина Патаповна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Свинкина Анастасия Патаповна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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